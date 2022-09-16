Україна

Львів'яни опублікували свої плани міжнародної паузи на матчі збірних.

Під час перерви через матчі збірних Львів проведе товариський матч проти Вереса, а також зіграє перенесену гру першого туру УПЛ проти Миная. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після матчу з Динамо (0:1) команда Олега Дулуба отримала два вихідні. 14 вересня львів'яни зібралися на базі у Брюховичах.

У неділю, 18 вересня, Львів зіграє товариський матч проти рівненського Вереса.

Перенесена виїзна гра стартового туру УПЛ проти Миная відбудеться у неділю, 25 вересня.

Після трьох матчів Львів набрав одне очко та перебуває на 14 місці у турнірній таблиці УПЛ.