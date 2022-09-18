Україна

Після чергового провального матчу кияни отримали вихідні.

Київське Динамо під керівництвом Мірчі Луческу відновить тренувальний процес у четвер, 22 вересня. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Після матчу Ліги Європи проти АЕКу (0:1) футболісти київського клубу отримали вихідні.

У четвер Динамо збереться на базі у Віті-Литовській, щоб розпочати підготовку до найближчих матчів проти Миная в УПЛ (2 жовтня) та французького Ренна у Лізі Європи (6 жовтня).

Також зазначається, що тренування проходитимуть без збірників, які повернуться до клубу після поєдинків національних команд.

Після трьох ігор Динамо набрало три очки та перебуває на 11 місці у турнірній таблиці УПЛ. У Лізі Європи у Динамо дві поразки у двох матчах та останній рядок у групі.