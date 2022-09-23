Жан-Філіп Крассо міг опинитися в українській Прем'єр-лізі.
Жан-Філіп Крассо, hommedumatch.fr
23 вересня 2022, 12:59
Нападник Сент-Етьєна Жан-Філіп Крассо міг продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє HommeduMatch із посиланням на Gazzetta Express.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного німця цікавилося київське Динамо, яке зробило початкову пропозицію французькому клубу у розмірі двох мільйонів євро.
Зазначається, що перша пропозиція киян була відхилена, але потім Динамо збільшило суму до 2,5 млн євро.
Проте вчора в Україні закрилося трансферне вікно, тож можна припустити, що французький клуб відмовився відпускати свого футболіста.
Раніше повідомлялося, що Динамо підписало півзахисника Виборга.