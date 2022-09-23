Україна

Жан-Філіп Крассо міг опинитися в українській Прем'єр-лізі.

Нападник Сент-Етьєна Жан-Філіп Крассо міг продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє HommeduMatch із посиланням на Gazzetta Express.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного німця цікавилося київське Динамо, яке зробило початкову пропозицію французькому клубу у розмірі двох мільйонів євро.

Зазначається, що перша пропозиція киян була відхилена, але потім Динамо збільшило суму до 2,5 млн євро.

Проте вчора в Україні закрилося трансферне вікно, тож можна припустити, що французький клуб відмовився відпускати свого футболіста.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало півзахисника Виборга.