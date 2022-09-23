Україна

Клуби УПЛ забили чотири голи.

Під час міжнародної паузи Кривбас та Інгулець зіграли спаринг у Кривому Розі. Гості двічі виходили вперед, проте підопічні Юрія Вернидуба зуміли вирвати нічию — 2:2. У складі петровської команди відзначались Марусич та Кравчук, за господарів — Хобленко та Устименко.

У п'ятому турі УПЛ Кривбас зіграє із Зорею, а Інгулець спробує вперше у своїй історії виграти у Ворскли.

Кривбас – Інгулець – 2:2

Голи: Максим Марусич, 45+1, Олексій Хобленко, 47, Данило Кравчук, 70, Денис Устименко, 89 (з пенальті).

Кривбас: 23. Богдан Сарнавський (к) (23. Андрій Кліщук, 60), 55. Іван Дібанго (22. Денис Шевченко, 60), 15. Тимур Стецьков (13. Іван Зотько, 60), 5. Віталій Вернидуб (25. Драган Ловріч, 60), 24. Володимир Якімець (7. Андрій Понєдєльнік, 46), 44. Євген Банада (17. Владислав Семотюк, 60), 50. Дмитро Семенов (2. Вʼячеслав Рябов, 60), 19. Назар Волошин (20. Артур Микитишин, 60), 11. Микита Татарков (97. Тимур Кораблін, 60), 94. Максим Задерака (27. Роман Дебелко, 60), 9. Олексій Хобленко (18. Денис Устименко, 60).

Інгулець: 77. Роман Підківка, 28. Віталій Павлов, 21. Сергій Ченбай, 26. Владислав Сидоренко, 44. Тарас Саків, 8. Владислав Клименко, 5. Євген Запорожець (к), 88. Андрій Кухарук, 10. Олександр Козак, 11. Віктор Блізніченко, 9. Максим Марусич.