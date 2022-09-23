Там він має грати з двома зірковими гравцями.
КОСТАС МАНОЛАС, GETTY IMAGES
23 вересня 2022, 18:59
Захисник Костас Манолас приєднався до еміратської Аль-Шарджі, повідомляє пресслужба клубу в соцмережах.
Футболіст підписав контракт, який діє до червня 2024 року. Повідомляється, що він також має можливість продовження на один сезон. За клуб з ОАЕ виступають Пако Алькасер і Міралем П'яніч.
Нагадаємо, 1 січня 2022 року Костас перебрався з Наполі до Олімпіакоса. Грецький клуб заплатив за гравця 2,5 млн євро. За греків Манолас зіграв 8 матчів.