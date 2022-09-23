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Там він має грати з двома зірковими гравцями.

Захисник Костас Манолас приєднався до еміратської Аль-Шарджі, повідомляє пресслужба клубу в соцмережах.

Футболіст підписав контракт, який діє до червня 2024 року. Повідомляється, що він також має можливість продовження на один сезон. За клуб з ОАЕ виступають Пако Алькасер і Міралем П'яніч.

تمهيـداً لانضمامـه إلى قلعـة المـ👑ـلك



🩺 | المدافع اليوناني ( Kostas Manolas )

يصـل الشارقـة ويُجـري الفحوصـات الطبيــة #نادي_الشارقة pic.twitter.com/UyON5QhyWA — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 23, 2022

Нагадаємо, 1 січня 2022 року Костас перебрався з Наполі до Олімпіакоса. Грецький клуб заплатив за гравця 2,5 млн євро. За греків Манолас зіграв 8 матчів.