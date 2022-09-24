Україна

Команди УПЛ провели контрольний матч під час міжнародної паузи.

Сьогодні, 24 вересня, харківський Металіст 1925 провів товариський матч проти одеського Чорноморця. Матч закінчився з рахунком 3:1 на користь "моряків".

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли Юсов реалізував пенальті та вивів гостей уперед, але ще до перерви харків'яни відігралися зусиллями Мартинюка.

У середині другого тайму Юсов оформив дубль, знову вивівши "моряків" уперед, а остаточну крапку у матчі поставив Литвиненко на 83 хвилині.

Металіст 1925 — Чорноморець 1:3

Голи: Мартинюк, 34 — Юсов, 5 (пенальті), 61, Литвиненко, 83.

Металіст 1925: І. Потімков (Мозіль, 45), Шершень, Ткачук (Пономар, 80), Курило (Безуглий, 65), Коваленко (Жичиков, 45), Мартинюк (капітан) (Бичек, 65), Вачіберадзе, Кравченко (Дудік, 80), Русин (Дмитренко, 80), Ременюк (Ю. Потімков, 80), Борячук (Чирук, 65).

Чорноморець: Непогодов (Паст, 40), Єрмаков, Плакса, Салюк, Селін (Кузик, 59), Бадібанга, Брагару, Бобко (капітан), Путря, Політило, Юсов.

На 65 хвилині на заміну вийшли: Наумець, Філі, Гладкий, Білий, Суханов, Штогрін, Войтіховський, Литвиненко.

Попереджений: Литвиненко.