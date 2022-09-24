Україна

Перенесена гра УПЛ відбудеться 25 вересня.

Перенесений матч першого туру української Прем'єр-ліги між Минаєм та Львовом обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Андрієм Коваленком. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Допомагатимуть 34-річному арбітру з Полтави на лініях Віктор Нижник та Володимир Журибіда. Резервним рефері призначено Олександра Кальонова.

Нагадаємо, перенесена гра відбудеться завтра, 25 вересня, о 13:00 за київським часом. Стежити за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.

Наразі Минай набрав чотири очки після трьох ігор та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Львова три гри та один бал – 14 місце.