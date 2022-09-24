Україна

Іван Надєїн поділився емоціями від повернення на рівненський стадіон.

Президент Вереса Іван Надєїн прокоментував повернення команди на оновлений стадіон Авангард, котрий був на реконструкції з 2019 року.

"Досі не вірю, що це відбулося. Ще не прийшло усвідомлення того, що відбувається. Єдине — дуже хочеться, щоб футбол був із глядачами.

Сьогодні матч відвідали член виконкому УАФ, представники Рівненської ОВА, міської ради. Концерти, за можливості, поводять з глядачами, театральні вистави. На футболі теж повинні бути вболівальники. Це додало б атмосфери.

Я знаю, що багато людей хотіли б потрапити сьогодні на гру. Але існують безпекові обмеження. Ми повинні їх дотримуватися. Ми навіть не транслювали цю гру сьогодні з міркувань безпеки. Хоча, гра була насправді непогана.

Сьогодні в нас була своєрідна репетиція офіційної гри. Було завдання, щоб усі наші служби налагодили свою роботу, відпрацювати і виправити усі зауваження, врахувати всі помилки", - наводить слова Надєїна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Верес проведе матч проти Руху у 5 турі УПЛ на Авангарді у Рівному.