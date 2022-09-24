Україна

Матчі шостого туру пройдуть у чотири дні.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала затверджені дати та час матчів шостого туру чемпіонату. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Матчі шостого туру пройдуть у чотири дні – з 7 по 10 жовтня.

6 тур

7 жовтня (п'ятниця)

Верес — Металіст 15:00

Колос — Інгулець 17:00

8 жовтня (субота)

Ворскла – Чорноморець 13:00

Львів – Шахтар 15:00

9 жовтня (неділя)

Дніпро-1 — Зоря 13:00

Кривбас — Минай 15:00

Динамо — Рух 17:00

10 жовтня (понеділок)

Олександрія — Металіст 1925 17:00

Раніше повідомлялося, що клуби УПЛ влітку заробили на трансферах близько 50 млн євро.