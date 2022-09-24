Матчі шостого туру пройдуть у чотири дні.
УПЛ
24 вересня 2022, 19:59
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала затверджені дати та час матчів шостого туру чемпіонату. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Матчі шостого туру пройдуть у чотири дні – з 7 по 10 жовтня.
6 тур
7 жовтня (п'ятниця)
Верес — Металіст 15:00
Колос — Інгулець 17:00
8 жовтня (субота)
Ворскла – Чорноморець 13:00
Львів – Шахтар 15:00
9 жовтня (неділя)
Дніпро-1 — Зоря 13:00
Кривбас — Минай 15:00
Динамо — Рух 17:00
10 жовтня (понеділок)
Олександрія — Металіст 1925 17:00
Раніше повідомлялося, що клуби УПЛ влітку заробили на трансферах близько 50 млн євро.