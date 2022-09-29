Україна

Інтерв'ю новачка "спортклубівців".

Новачок СК Дніпро-1 Яніс Амаш поділився враженнями від перебування в українському клубі, збірної Алжиру, а також особистих цілей і мотивації.

"Так, це дійсно повторилося — у складі Дніпра-1 я забив у своєму дебютному матчі, як було і у португальській Боавішті. Дуже приємно інтегруватися до нової команди саме таким чином. З першої гри я намагаюся давати команді максимум. У такій ситуації лише від тебе самого залежить продовження динаміки. Не можна зупинятися на досягнутому.

Я дуже вдячний за теплий прийом. Тут амбіційна і дуже дружня команда, завдяки чому мені легше долати складнощі. Найважче те, що я перебуваю далеко від родини, адже я звик грати не більше ніж у двох годинах перельоту від Франції. Але я знаю, для чого я це роблю — ми маємо тут великі цілі, тому я прийняв цей виклик".

Не оминув Яніс і відповіді на болюче особисте питання.

"Не хочу вдаватися у подробиці автокатастрофи, до якої потрапила моя мати. Але так, моя мати, моя родина є джерелом мотивації. Хоча зараз я не можу перебувати поруч, але все, що я роблю — то для неї. Так, у мене є й особисті цілі, але найбільше значення має те, про що я сказав. Я відчуваю це своїм життям і не зупинюся".

Також Амаш розповів про свої виступи у складі збірної Алжиру.

"Я давно мріяв одягти футболку національної збірної Алжиру. Це справді є дуже важливим для моїх батьків і бабусі з дідусями. Я народився у Франції і дуже поважаю цю країну, але моє коріння — це Алжир. Мої пращури є алжирцями, там частина мого серця. Сподіваюся продовжити грати у складі збірної та робити це якомога тривалий час".

Своє інтерв'ю гравець підсумував посланням до молодих футболістів.

"Вірте у себе та власні мрії. Це лише спочатку мрії, а згодом вони стають реальністю. Для цього треба працювати більше за інших, стримувати емоції та завжди залишатися зосередженими на своїй меті" — красиво підсумував Амаш.







Нагадаємо, бразильський новобранець "дніпрян" Гомес на цьому тижні також дав розлогий коментар.