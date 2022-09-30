Україна

Команди УПЛ впізнали арбітрів на п'ятий тур чемпіонату України.

Починаючи з п'ятниці до неділі (30 вересня – 2 жовтня) відбудуться матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Стали відомі суддівські призначення на майбутні поєдинки. Зокрема матч Минай-Динамо обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Олександром Шандором.

На цьому ж матчі буде присутня система ВАР, за яку відповідатиме Андрій Коваленко.

Ще одне цікаве протистояння між Металістом та Шахтарем обслужить Ігор Пасхал.

Усі призначення:

30 вересня (п'ятниця)

13:00 Верес — Рух — Олександр Солов'ян (Київ)

17:00 Металіст 1925 — Колос — Юрій Іванов (Донецька область)

1 жовтня (субота)

13:00 Інгулець — Ворскла — Віктор Новохатній (Київ)

15:00 Львів — Дніпро-1 — Денис Шурман (Київська область)

17:00 Металіст — Шахтар — Ігор Пасхал (Херсон)

2 жовтня (неділя)

13:00 Минай — Динамо — Олександр Шандор (Львів)

Арбітр ВАР — Андрій Коваленко (Полтава)

15:00 Чорноморець — Олександрія — Роман Блавацький (Львів)

17:00 Зоря — Кривбас — Микола Балакін (Київська область)

Раніше повідомлялося, що матч Шахтар — Львів перенесли на прохання "гірників".