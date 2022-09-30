Команди УПЛ впізнали арбітрів на п'ятий тур чемпіонату України.
Олександр Шандор, ФК Динамо Київ
30 вересня 2022, 07:39
Починаючи з п'ятниці до неділі (30 вересня – 2 жовтня) відбудуться матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги.
Стали відомі суддівські призначення на майбутні поєдинки. Зокрема матч Минай-Динамо обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Олександром Шандором.
На цьому ж матчі буде присутня система ВАР, за яку відповідатиме Андрій Коваленко.
Ще одне цікаве протистояння між Металістом та Шахтарем обслужить Ігор Пасхал.
Усі призначення:
30 вересня (п'ятниця)
13:00 Верес — Рух — Олександр Солов'ян (Київ)
17:00 Металіст 1925 — Колос — Юрій Іванов (Донецька область)
1 жовтня (субота)
13:00 Інгулець — Ворскла — Віктор Новохатній (Київ)
15:00 Львів — Дніпро-1 — Денис Шурман (Київська область)
17:00 Металіст — Шахтар — Ігор Пасхал (Херсон)
2 жовтня (неділя)
13:00 Минай — Динамо — Олександр Шандор (Львів)
Арбітр ВАР — Андрій Коваленко (Полтава)
15:00 Чорноморець — Олександрія — Роман Блавацький (Львів)
17:00 Зоря — Кривбас — Микола Балакін (Київська область)
Раніше повідомлялося, що матч Шахтар — Львів перенесли на прохання "гірників".