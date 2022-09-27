Україна

Обидві нагороди дісталися представникам рівненського клубу.

Відразу два представники Вереса отримали нагороди від УПЛ за підсумками стартових турів чемпіонату України, які пройшли у серпні та вересні. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

За підсумками голосування найкращим гравцем місяця було визнано півзахисника Дмитра Кльоца, який набрав 31,2% голосів.

У боротьбі за нагороду Кльоц випередив Дмитра Непогодова (Чорноморець – 23,1%), Дениса Безбородька (Зоря та Колос – 19,2%), Олександра Піхальонка (Дніпро-1 – 17,9%) та Андрія Цурікова (Олександрія – 8,6%).

Перемогу у номінації найкращий тренер місяця здобув Юрій Вірт, який набрав 48,9% голосів.

У цій номінації Вірт обійшов Олександра Кучера (Дніпро-1 – 23,3%), Ярослава Вишняка (Колос – 10,7%), Патріка ван Леувена (Зоря – 9,3%) та Валерія Кривенцова (7,8%).

Після чотирьох турів Верес набрав дев'ять очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. На рахунку Кльоца усі чотири поєдинки, у яких він забив один гол і віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що луганська Зоря є наймолодшою командою УПЛ.