Україна

Олег Ратій був дуже розчарований результатом.

У рамках п'ятого туру УПЛ харківський Металіст на Арені Львів без шансів поступився донецькому Шахтарю (1:6).

Виконуючий обов'язки головного тренера слобожанців Олег Ратій після матчу не особливо хотів говорити на післяматчевій прес-конференції і дав дуже короткий коментар.

"Усім добрий вечір! Для когось – добрий, а для когось – не дуже. Гра склалася важко для нас, перший тайм узагалі не вдався. У другому таймі, напевно, суперник дав зіграти нам краще, і ми забили гол, але сталося як сталося" — підсумував Ратій.

Зазначимо, що якщо Олександр Петраков напередодні матчу проти Фінляндії сказав лише 43 слова, то Олег Ратій після розгрому від Шахтаря — 38.

Нагадаємо, "гірники" вийшли на гру у футболках на підтримку героїв Азовсталі з принтом воїна полка Азов Михайла Діанова. Харків'яни ж провели акцію на підтримку фонду "Трибуна Героїв", який допомогає родинам українських ультрас, котрі загинули у кривавій війні з російським агресором.