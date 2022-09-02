Україна

Раніше була інформація про те, що вінгер не хотів повертатись до України.

Київське Динамо внесло вінгера Самбу Діалло до своєї заявки на матчі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Раніше була інформація про те, що сенегальський форвард не хоче повертатися в Україну і може використати оновлене правило ФІФА щодо легіонерів в УПЛ.

Минулого сезону Діалло провів вісім поєдинків у юнацькій лізі УЄФА, у яких забив п'ять голів.

Раніше повідомлялося, що Жирона намагалася підписати Циганкова.