Раніше була інформація про те, що вінгер не хотів повертатись до України.
Самба Діалло, ФК Динамо Київ
02 вересня 2022, 00:31
Київське Динамо внесло вінгера Самбу Діалло до своєї заявки на матчі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Раніше була інформація про те, що сенегальський форвард не хоче повертатися в Україну і може використати оновлене правило ФІФА щодо легіонерів в УПЛ.
Минулого сезону Діалло провів вісім поєдинків у юнацькій лізі УЄФА, у яких забив п'ять голів.
Раніше повідомлялося, що Жирона намагалася підписати Циганкова.