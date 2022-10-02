Україна

Прес-конференція головного тренера Миная.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран поговорив із пресою після матчу з київським Динамо (0:1).

"Думаю, вболівальникам сподобалась гра. Була напруга, були моменти і біля наших воріт, і біля воріт суперника. Наша команда зіграла в той футбол, який ми хотіли бачити – особливо порівняно з попереднім матчем проти Львова.

Я наголошував на тому, що треба виходити і грати впевнено проти будь-якої команди, це ми і побачили сьогодні. Але немає завершення. Треба вирішувати у тих епізодах, які створюються, реалізовувати моменти, особливо зі стандартів, які нам вдавались.

А Динамо є Динамо. Циганков забив на майстерності. У Воробчака були два епізоди з аналогічних дистанцій, але він не попав у площину воріт. Ось і різниця. Хоча в організації ми виглядали пристойно. У другому таймі віддали ініціативу, бо втомилися і підсіли. Але я бачив, що можемо додати наприкінці матчу – це і трапилося завдяки деяким перебудуванням".

До гри Шаран говорив, що на Динамо футболістів не треба налаштовувати, скоріше навпаки — варто заспокоювати. Після поєдинку 51-річний спеціаліст розповів, чи це справді вдалося реалізувати на всі 100%.

"У двох поспіль домашніх матчах не можемо забити – ось це погано. Над цим треба працювати. Думаю, що ця гра додасть нам впевненості. Хлопці грали спокійно, не нервували. Все було нормально. Виконали все те, про що домовлялися, крім гола…"

Насамкінець наставник закарпатців відповів на питання про те, скільки Минай мав забити у перші 20 хвилин.

"Важко сказати так одразу, треба дивитися зі сторони, бо одразу після матчу можна наговорити зайвого. Але я з власного досвіду можу сказати: коли я працював у «Олександрії», бували матчі проти Динамо, де ми мали менше моментів, але грали унічию чи вигравали. Проти таких суперників треба реалізовувати один з одного, а сьогодні у нас було багато моментів. Бойко кілька разів рятував Динамо. Хоча і нас Бандура рятував. Гра була цікавою, хоч ми й програли" — підсумував Шаран.

Гру Минай — Динамо вже встиг прокоментував і головний тренер киян Мірча Луческу, який відзначив Шарана.