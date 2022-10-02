Україна

Думка коуча Чорноморця після поразки у чемпіонаті України.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди в матчі УПЛ з Олександрією — 1:2.

"Зараз проходимо деякі випробовування. Ми повинні справитись з цим, перебороти, тримати вище голову і йти далі. Я думаю, що сьогодні програли через збіг обставин.

Розуміємо, що очок набрали мало, але з 5 ігор у нас немає жодної, щоб нас хтось перегравав. Декілька ігор були стопроцентно виграшні для нас. Я це говорю, щоб ми самі розуміли, що опускати руки не треба. Ми повинні працювати і йти далі", — сказав Григорчук.

Команда з Кіровоградської області набрала десять очок і піднялася на 4-те місце у чемпіонаті України. Чорноморець поки не перемагав цього сезону і розташувався на передостанній позиції.