Умови угоди із 26-річним українцем не розголошуються.
Ігор Кирюханцев, ФК Зоря
23 вересня 2022, 12:22
Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Ігорем Кирюханцевим.
Деталі угоди із 26-річним українцем не розголошуються.
Кирюханцев є вихованцем "гірників", але за основну команду він провів лише один матч. Минулого літа у нього закінчився контракт і він став вільним агентом.
До цього Кирюханцев виступав в оренді за Маріуполь, а першу половину минулого сезону провів у Олександрії.
Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав півзахисника Зорі Єгора Назарину.