Україна

Умови угоди із 26-річним українцем не розголошуються.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Ігорем Кирюханцевим.

Деталі угоди із 26-річним українцем не розголошуються.

Кирюханцев є вихованцем "гірників", але за основну команду він провів лише один матч. Минулого літа у нього закінчився контракт і він став вільним агентом.

До цього Кирюханцев виступав в оренді за Маріуполь, а першу половину минулого сезону провів у Олександрії.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав півзахисника Зорі Єгора Назарину.