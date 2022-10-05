Україна

Україна має шанс провести чемпіонат світу.

Уряд Іспанії підтримає включення України до спільної з Португалією заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Це підтвердила речниця виконавчого комітету Ізабель Родрігес на пресконференції.

Цієї середи в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія) відбудеться пресконференція, на якій президенти Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес і Федерації Португалії Фернандо Гомес розкажуть більше деталей з цього приводу.

Як повідомляла британська газета The Times, Україна може прийняти матчі однієї з груп чемпіонату світу. Цю пропозицію вже схвалив український Президент Володимир Зеленський.