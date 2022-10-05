Україна

Андрій Павелко прокоментував історичну для України подію.

Президент УАФ і член Виконкому УЄФА Андрій Павелко виступив на брифінгу, присвяченому залученню України до спільної з Іспанією та Португалією заявки на проведення ЧС-2030.

"Насамперед хочу висловити глибоку вдячність керівництву УЄФА в особі Александера Чеферіна й моїх колег із Виконкому УЄФА, зокрема Луїса Рубіалеса і Фернандо Гомеса, за потужну підтримку європейської футбольної спільноти, яку Україна отримує починаючи з 24 лютого.

Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за спільні зусилля, спрямовані на відродження футболу в Україні, і підтримку ініціативи участі України в заявці на проведення ЧС-2030!

Об’єднана як ніколи європейська футбольна родина, засудивши злочини проти українського народу, довела відданість цінностям, які лежать в основі нашої організації. Насамперед це футбол заради миру!

Зараз я дякую вам і всім дружнім національним асоціаціям за допомогу від імені тисяч маленьких гравців — дівчаток і хлопчиків із Маріуполя, Харкова, Херсона, Ірпеня, Бучі та багатьох інших міст, що зазнали варварської військової агресії. Ці діти були змушені залишити свої домівки, свої клуби й футбольні школи, рятуючись від куль і снарядів. Багато хто з них отримав вашу підтримку і знайшов прихисток у різних країнах Європи. Зараз вони можуть продовжувати займатися футболом у європейських клубах і знайшли нових друзів по всій Європі.

Саме ваша підтримка, робота, проведена УАФ, рішучість і підтримка Глави Держави Володимира Зеленського та його Офісу допомогли футбольній сім’ї України відновити футбольне життя. Ми відродили змагання серед чоловічих і жіночих команд, і, що для нас особливо важливо, поєдинки відбуваються в Україні. Футбол є важливим соціальним явищем, яке підтримує українців у ці складні часи.

Саме тому ми раді приєднатися до європейської заявки на проведення ЧС-2030. Ми усвідомлюємо, наскільки важливою є ця ініціатива сьогодні для всієї України. Це мрія мільйонів українських уболівальників. Мрія людей, що пережили жахіття війни чи досі знаходяться на окупованих територіях, над якими невдовзі обов’язково знову замайорить український прапор. Ми відродили футбол України в умовах війни й проти війни. Війна закінчиться, і ми організуємо поєдинки ЧС-2030 спільно з Іспанією й Португалією на найвищому рівні!

Участь України в заявці на проведення ЧС-2030 є важливою і для об’єднання й зміцнення Європи в ці складні часи. Кілька місяців тому Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, і найближчими роками ми сподіваємося отримати повноправне членство. Спільне з Іспанією й Португалією проведення ЧС-2030 стане яскравим історичним дійством, яке символізуватиме єдність Європи від Лісабону до Києва, Донецька, Луганська й Севастополя. Ця подія стане символом торжества футболу заради миру! Що також символічно в контексті 100-річчя від першого розіграшу ЧС, яке весь футбольний світ відзначатиме 2030 року.

Щиро дякую моїм колегам з Іспанії й Португалії за підтримку спільної заявки, яка лише підтверджує єдність європейської футбольної родини. Дякую УЄФА й особисто Александеру Чеферіну за підтримку цієї ініціативи! Дякую Президенту України, Офісу Глави Держави за стійкість і безперервну підтримку українського футболу в нашій країні й на міжнародній арені! Дякую всім нашим друзям із національних асоціацій за солідарність і підтримку України. Ми разом граємо у футбол в єдиній команді миру й за мир", — цитує Павелка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, 5 жовтня в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбувся брифінг за участі президента Федераціі футболу Португалії Фернандо Гомеса, президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. На ньому було офіційно оголошено, що Португалія, Іспанія та Україна подають спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року.