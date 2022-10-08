Україна

Прес-конференція головного тренера Чорноморця після матчу з Ворсклою.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку "моряків" у матчі з полтавською Ворсклою (1:2).

Відзначимо, що після матчу на Закарпатті одесити "впали" на останнє місце в УПЛ.

"Реалізація — це однозначно наш мінус. Це та річ, яка дає результат. Я думаю, що сьогодні ми створили в атаці такі ситуації, що могли забити більше, ніж забили. Це є однією з причин того, що ми не взяли очки.

Гра сьогодні складалася такими собі періодами. Десь на початку були певні можливості Ворскли, у другому таймі певний відрізок часу на 100% був за нами. Мені бачилося, що гол назріває, ми додали за рухом. Як вже було сказано, коли ми маємо перевагу на полі, маємо декілька гольових передумов — звичайно, ми маємо їх використовувати. Треба забивати голи — тоді результат може бути інший".

Згодом 57-річний спеціаліст прокоментував пізні заміни.

"Змісту у замінах до 80 хвилини і справді не було, гра йшла по наростаючій. Хоча ми вже готували заміну, але з тим, як команда грала — не хотілося нічого міняти, бо мені здавалося, що все йшло до того, що ми маємо перевагу і маємо забити".

Насамкінець фахівець прокоментував дебют у складі Чорноморця 20-річного голкіпера Данила Варакути.

"Ми не робили великої події з того, що Варакута зіграв перший матч. Данило у нас бойова одиниця, як для свого віку — воротар певної кваліфікації, у нього добра стійка психіка, він тримає концентрацію і не розгублюється. Він досить спокійний, у нього взагалі дуже велике майбутнє у футболі" — підсумував Григорчук.