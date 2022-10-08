Україна

До вашої уваги — найкращі моменти матчу УПЛ.

Шостий тур чемпіонату України-2022/23 розпочався з матчу між полтавською Ворсклою та одеським Чорноморцем, який пройшов на Минай Арені в однойменному селі на Закарпатті. Гра закінчилася перемогою команди Віктора Скрипника з рахунком 2:1.

Зазначимо, що суботня програма УПЛ на цьому завершена, адже матч між Шахтарем і Львовом перенесено на прохання "гірників" через участь команди Ігора Йовічевича у Лізі чемпіонів.



Огляд матчу:





Ворскла — Чорноморець 2:1

Голи: Чеснаков, 49, Сефері, 88 — Бобко, 52



Ворскла: Різник — Бацула (Толі, 72), Зайков, Чеснаков, Кравець — А. Кравчук (Козиренко, 72), Скляр, Юрченко (Нестеренко, 85), Олійник — Сефері (Челядін, 90+3), Степанюк (Марлісон, 90+2).



Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Джеймс, Салюк (Бадібанга, 90+1) — Політило, Кравченко — Кузик, Бобко (Кубемба, 90), Брагару — Юсов.



Попередження: Зайков, Різник, Путря — Салюк, Кравченко.



На 90+4-й хвилині був вилучений Сергій Кравченко (Чорноморець) (друге попередження).