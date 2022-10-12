Україна

ФІФА платитиме близько 10 тисяч доларів за кожен день перебування футболіста у таборі національної збірної.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора може принести прибуток для київського клубу, якщо потрапить до заявки збірної Польщі на майбутній ЧС-2022 у Катарі. Про це повідомляє журналіст Роб Харріс.

Все це завдяки правилам ФІФА, запровадженим ще у 2015 році. Якщо футболіст перебуває у клубі понад два роки, ФІФА виплачуватиме по 10 тисяч доларів за кожен день перебування гравця у таборі національної команди.

При цьому ці виплати мають загальний ліміт, встановлений у розмірі 209 мільйонів доларів.

Таким чином Кендзьора може принести прибуток для киян, і якщо він потрапить на ЧС-2022, він буде єдиним, хто зробив це з УПЛ.

Однак зазначимо, що Кендзера вже давно не виступав за збірну, хоч і постійно викликається до табору національної команди. Востаннє Томаш з'являвся на полі у матчі проти Угорщини у відбірному циклі ЧС-2022, що пройшов 15 листопада минулого року.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде у Катарі з 20 листопада по 18 грудня.