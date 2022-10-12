Воротар не допоможе Динамо протягом певного часу.
Бойко з медиками клубу, ФК ДИНАМО
12 жовтня 2022, 20:56
У матчі УПЛ проти львівського Руху (3:0) воротар київського Динамо Денис Бойко отримав травму, через що залишив поле у перерві.
Футболіст злітав у Барселону, де пройшов медобстеження. За його результатами йому було поставлено діагноз пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки та призначено операцію.
В Динамо повідомляють, що строки відновлення будуть відомі після оперативного втручання.
Орієнтовно, футболісти, які отримують травми схожого характеру, пропускають до 6 місяців.
Замінити у найближчих матчах Бойка та Георгія Бущана, який також лікує травму, має третій кіпер Руслан Нещерет.