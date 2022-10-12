Україна

Воротар не допоможе Динамо протягом певного часу.

У матчі УПЛ проти львівського Руху (3:0) воротар київського Динамо Денис Бойко отримав травму, через що залишив поле у перерві.

Футболіст злітав у Барселону, де пройшов медобстеження. За його результатами йому було поставлено діагноз пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки та призначено операцію.

В Динамо повідомляють, що строки відновлення будуть відомі після оперативного втручання.

Орієнтовно, футболісти, які отримують травми схожого характеру, пропускають до 6 місяців.

Замінити у найближчих матчах Бойка та Георгія Бущана, який також лікує травму, має третій кіпер Руслан Нещерет.