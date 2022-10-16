Україна

Коментар Леоніда Кучука після матчу з Дніпром-1.

Головний тренер Руху Леонід Кучук прокоментував поразку Дніпру-1 (2:3) у матчу УПЛ.

"Дякую нашій молодій команді, хлопці грали дуже добре, трималися. Але обставини склалися проти нас. Грати у вісім польових гравців проти повного складу команди, яка йде в турнірній таблиці на першому місці, дуже складно.

Після такого матчу не хочеться ні про що розповідати, я й не буду цього робити. Гляньте просто на те, що відбувалося під час цієї гри, зокрема, на епізод із пенальті…

Я дуже довго вже працюю в футболі, тому все розумію… Якщо вони хочуть, щоби чемпіонат увісьмох грали, хай грають. Усім дякую", — цитує коуча офіційний сайт львів'ян.

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