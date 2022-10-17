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Форвард Шахтаря прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Донецький Шахтар напередодні здобув перемогу над київським Динамо у принциповому класичному українському протистоянні (3:1).

Шахтар — Динамо Київ 3:1 Відео голів та огляд матчу

Нападник "гірників" Михайло Мудрик, на рахунку якого гол, гольова передача та зароблений пенальті в цій грі, прокоментував власні враження від поєдинку.

"Класико — це завжди винятковий матч, пристрасті та запал. Я вважаю, що в цьому протистоянні ніколи не буває фаворитів — шанси завжди 50 на 50, бо найсильніші команди змагаються один з одним.

Щодо мого голу, то Боженька дає тим, хто працює. Якщо ти постійно відпрацьовуєш подібні удари, то рано чи пізно вони будуть влучати в ціль.

Насамперед, наші результати — здобуток тренерського штабу, який виконує відмінну роботу. І вже потім — команди, яка б’ється один за одного та показує дуже гарний футбол. Не важливо, чи суперником є Реал, чи київське Динамо.

Секрет успіхів Шахтаря — атмосфера в команді. Як то кажуть: "Якщо хочеш іти швидко, то йди один. Якщо далеко — іди разом". Ось тому й виходить так, що команда в нас наразі дуже пов’язана поміж собою.

Це дуже добре, бо ця атмосфера шириться всюди, і не тільки на полі, що йде нам на користь.

Сьогодні ми також мали змогу привітати Захисників Азовсталі. Коли побачив їх, то не міг стримати усмішки, бо дуже радий від того, що в нашій країні є настільки мужні люди", — заявив український виконавець.

⚒ «Наша гра – заслуга тренерського штабу й команди, яка б'ється один за одного»



🧡 Михайло Мудрик прокоментував перемогу над «Динамо» у Львові (3:1).

#ШахтарДинамо #Shakhtar pic.twitter.com/pCVEjD6hvH — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 17, 2022

У наступному турі донецький Шахтар гратиме домашній матч проти ковалівського Колосу.