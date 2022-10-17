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Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря та київського Динамо в поєдинку української Прем’єр-ліги.

Класичне українське протистояння було довгоочікуваною подію в футбольному календарі нашої національної першості. Чи вийшло воно таким, яке б можна було б захотіти відтворити в пам’яті? Напевно, більшість уболівальників скажуть що, суто за грою, ні. Донецький Шахтар значно переважав київське Динамо лише за одним показником, проте дуже важливим — упевненістю у власних силах, що особливо було помітно, коли команда Ігора Йовічевіча пропустила на самому початку другого тайму, після чого одразу ж забила вдруге. Зрештою, криза футболістів Мірчі Луческу нікуди не поділась, тож цього разу вони були змушені визнавати поразку.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Арена Львів (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Анатолій Трубін — 7,0. Аж занадто багато роботи в голкіпера донеччан у цій грі не було, хоча й суперники настріляли більше ніж в два рази частіше в площину його воріт, аніж власне гравці Шахтаря виконали ударів у бік Руслана Нещерета. Трубіну було важливо врятувати команду на самому початку, коли з гострого кута пробивав Ванат, а також бажано б було, усе ж таки дістати підступний удар головою від нападника, коли Динамо все ж таки забило. Не судилось. Проте навряд чи хтось дорікне Трубіну саме з той епізод.

Юхим Конопля — 6,0. До протистояння проти правого захисника Шахтаря було приставлено Олександра Караваєва, для якого цей бік нападу взагалі незручним. Тож Конопля отримав можливість хоча б вільно подихати в захисті, у порівнянні з грою проти Реала, але в його діях усе одно була помітна незрозуміла нервовість в окремих моментах. Зокрема, Юхим цього разу також багато фолив, і на початку другого тайму був нагороджений попередженням.

Валерій Бондар (5,0) — Микола Матвієнко (6,0) — 6,0. Той момент із потенційним пенальті за підкат Бондара проти Буяльського на початку другого тайму й досі перед очима, оскільки він був до певної міри показовим у контексті нервувань одного з пари центральних захисників Шахтаря. Валерій незадовго до цього провалив позиційну боротьбу під час стандарту проти Ваната, до чого можна було додати цей ризикований епізод, а також кілька невпевнених дій незабаром. І на цьому тлі абсолютно спокійним матч у виконанні Матвієнка, який узагалі не залишив приводів для будь-яких дорікань на свою адресу.

Богдан Михайліченко — 5,5. Лівий захисник донеччан, вочевидь, дуже полюбляє інтригу в протистояннях, тож слідом за Вівчаренком отримав жовту картку на початку гри, після чого вони сміливо могли грати наввипередки в футболіста, який отримає вилучення. Не "виграв" цього разу жоден із захисників, але власну активність в атаці цими діями вони підрізали дуже сильно. Утім, як таких викликів ізбоку суперників гравець "гірників" не отримував, тож спокійно собі дограв до фінального свистка.

Тарас Степаненко — 7,0. У зоні перед штрафним майданчиком Шахтаря пожеж також не викликало, що, у тому числі, було зумовлено активністю опорного півзахисника команди Йовічевіча. Степаненко на правах капітана все ж таки поговорив із партнерами на тлі невдалих дій на завершення матчу проти Реала, тож вони намагались дослухатись до його підказок на футбольному полі. Власне Тарас тим часом потужно вгризався в найменш виграшні для нього епізоди боротьби, і зрештою стомився. Якщо б футболісти могли тримати в руках під час гри таблички з написами "Хочу на заміну", то Степаненко точно б не опускав її після завершення повної години ігрового часу.

Олександр Зубков — 8,0. Нападник Шахтаря віднайшов власний забивний ритм, і тепер із помітним завзяттям вражає ворота суперників незалежно від їхнього класу. Динамо стало черговою жертвою Зубкова, який у протистоянні на Арені Львів здолав чималу відстань на чужій половині поля в пошуках вільного простору. Забити Олександру допомогло домашнє заготування під час стандарту, але й сам він потому мав кілька непоганих нагод у подальшому перебігу протистояння.

Артем Бондаренко — 7,0. Черговий непоганий матч від центрального півзахисника донеччан, якого лишень мимоволі можна було побачити біля чужого штрафного, проте роботи на допомогу Степаненку він виконав добряче. Бондаренко додає з кожним новим матчем, і, схоже, не планує зупинятись у ствердженні в якості основного гравця Шахтаря.

Георгій Судаков — 6,5. Партнер по центру поля також провів достатньо рівне протистояння у власному виконанні, але його вплив на наступальні дії був менш помітним, у порівнянні з будь-яким матчем, наприклад, Ліги чемпіонів до цього. Можливо, відповідь на це питання переховується в нетривіальній грі Мудрика в своїй зоні, якого ще потрібно було відшукати передачею на загострення. Проте зв’язка все одно працювала та добряче попсувала нерви суперникам.

Михайло Мудрик — 8,0. Гол, гольовий пас та зароблений пенальті у дебютному класичному протистоянні в кар’єрі — для головної зірки сучасного Шахтаря багато що в цьому сезоні відбувається вперше, проте настільки гучного виступу проти потужного опонента він не мав ще з часів матчу в Лейпцигу. Мудрик був головним рушієм атаки власної команди, що повністю відповідає його статусу, тож цілком справедливо, якщо ми вважатимемо його кращим на поле цього вечора.

Лассіна Траоре — 7,0. Здавалося б, що місце в стартовому складі Шахтаря для буркінійського нападника, навіть після тривалого відновлення від страшної травми, не буде підлягати обговоренню. Проте донеччани посилили атаку за міжсезоння настільки різнобарвно, що Траоре наразі є лише однією з опцій для ротації. За таких умов дуже важливо користатись можливістю виходу на поле з перших хвилин, і цього разу Лассіна зробив гольову передачу на Зубкова, проте згодом не закрив гру через невдале виконання пенальті. Однак футбольна лотерея на те й має таке чудернацьке прізвисько, бо одна сторона в ній завжди перемагає, а інша — програє. Цього разу Траоре вирішив обмежитись однією результативною дією.

Данило Сікан — 7,0. Прудконогий нападник останнім часом спокійно почуває себе як у стартовому складі, так і на лаві для запасних із подальшим результативним долученням до матчу безпосередньо за його ходом. Сікан з’явився на полі дуже вчасно — якраз під знекровлене Динамо, якого гріх було не добити після вилучення, і майже одразу отримав можливість у фірмовому стилі пробити в порожні ворота. Вийшов — забив — команда святкувала успіх. Після того мав ще одну гарну нагоду — не забив, тому ще потрібно попрацювати над реалізацією, бо конкурентів за місце на вістрі атаки чимало.

Єгор Назарина, Іван Петряк, Невен Джурасек — три заміни від Йовічевіча під завершення матчу були спрямовані в різні ділянки поля, проте зі спільною метою — гру потрібно було заколихати та довести до фінального свистка. І якщо Назарина та Джурасек із цим порались більш-менш спокійно, то Петряк устигав як фолити на власній половині, так і ледь не отримувати травми всередині чужого штрафного. Від великого бажання, мабуть, бо й виходити на заміну Мудрику в такій формі накладало чималу відповідальність.

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 6,0. Відмінність гри Шахтаря в атаці в цьому матчі полягала в тому, що "гірники" не потребували великої кількості гольових моментів для того, аби відзначатись у воротах суперників. Цікавим також було й те, що донеччани фактично залишали голкіпера Динамо не при справах, коли намагались завершувати власні атаки. Так і відстояв Нещерет цього вечору, повністю покладаючись на захисників, аби ті не давали бити суперникам. У всіх інших компонентах гра воротаря киян була доволі стабільною.

Олександр Тимчик — 4,5. Дуель двох найбільш швидкісних гравців УПЛ була однією з мікроінтриг цієї зустрічі, і зрештою залишилась за Мудриком. Тимчик лишень зрідка полишав власну половину для допомоги команді в позиційних атаках, бо постійно переймався за залишеного без опіки суперника. Зрештою, Мудрик свої результативні дії таки здійснить, а правого захисника киян поміняють на заключні півгодини. Та ще й пенальті через необачні дії у власному штрафному на завершення першого тайму стане виключно провиною Тимчика.

Ілля Забарний (4,0) — Олександр Сирота (5,0) — 4,5. Уже неодноразово Забарний проводив настільки потужні матчі, що від одного лишень його вигляду суперники втрачали сподівання відзначатись у воротах киян. Однак у контексті цього протистояння проти Шахтаря Ілля виглядав дуже невпевненим у собі, що зрештою перейняли партнери по команді, а від того й увесь захист Динамо виглядав геть ненадійним. І вже під завершення зустрічі юнак залишив столичних у меншості, що ще сильніше вдарило по амбіціям колективу. Сирота, натомість, також мав певні приклади невдалих позиційних дій, але хоча б не припускався настільки ж разючих помилок.

Костянтин Вівчаренко — 4,5. Розпочинати протистояння на фланзі проти швидкісного Зубкова з попередження вже на шостій хвилині було фатальною помилкою лівого захисника Динамо, який після цього вже не міг вільно оголяти власний бік захисту підключеннями до атаки. Вівчаренку на цьому тлі довелось грати в захисті, що не є його найсильнішою стороною, і хоча Шахтар переважну більшість власних голів проводив через протилежний бік поля, усе ж таки кілька разючих випадів "гірники" здійснили й через зону Костянтина.

Віталій Буяльський — 5,5. Півзахисник атакувального спрямування киян у звітному матчі не потрапляв у такт діям власної команди, що особливо було помітно під час змарнованої контратаки в другому таймі. Зрештою, важко навіть пригадати епізоди, окрім того потенційного фолу Бондара, коли Буяльський був безпосередньо залучений до небезпечного моменту.

Сергій Сидорчук — 6,0. Цікаво, проте в програному матчі до капітана Динамо важко було на цей раз підібрати влучні слова критики. Начебто й не було відчутних помилок від Сидорчука, яких він поступово вчиться уникати, у порівнянні з минулими роками. Однак завести партнерів власним прикладом усе ж таки не вдалось.

Володимир Шепелєв — 5,5. Центральний півзахисник Динамо добряче потурбував суперників боротьбою за кожний вільний м’яч. Сам добряче отримував по ногах при цьому, однак і опонентів особливо не шкодував. До атак підключався лишень з особливого приводу, і не мав можливостей ні загострити, ні самотужки завершити жоден із епізодів.

Віктор Циганков — 6,0. Достатньо прикладів можна віднайти навіть у нещодавніх протистояннях між Шахтарем та Динамо, коли саме за рахунок індивідуальних здібностей Циганкова столичний колектив здобував омріяні успіхи. Цього вечора Віктор не був схожим сам на себе, і винирнув із тіні лише під час виконання результативної подачі зі штрафного на Ваната.

Владислав Ванат — 7,0. Велике полегшення відчули вболівальники Динамо, коли побачили прізвище цього нападника в стартовому складі, і ще більший позитивний заряд вони отримали, коли Ванат отримав перший гольовий момент на початку гри. Владислав у підсумку віддячив за довіру голом із подачі зі стандарту, але для успіху команди цього було замало. Що ж, напевно, перший матч киян за тривалий час, коли щодо позиції форварда претензій не було.

Олександр Караваєв — 5,0. На лівому фланзі грати Караваєву було помітно незручно, тож ми бачили його де завгодно, проте не в тому місці, куди його номінально відрядив Луческу. Проте навантажити захист Шахтаря своїми передачами Олександру так і не вдалось. Альтернативи за такого початкового рішення щодо стартового складу в тренерського штабу киян практично не було, тож Караваєв дограв майже до фінального свистка.

Денис Гармаш, Владислав Дубінчак — 4,5. Ця пара виконавців долучилась до гри в один часовий проміжок посеред другого тайму, але зрештою не запам’яталась якісним підсиленням гри Динамо в атаці, хоча це й було їхнім безпосереднім завданням.

Владислав Кабаєв, Денис Попов, Томаш Кендзьора — із останньою порцією замін від Мірчі Луческу все було доволі прозоро. Кабаєв не встиг відчути цю гру, бо був призначений крайнім після вилучення Забарного та відповідної появи на полі нового центрального захисника. Попов не встиг узяти участь у великій кількості епізодів боротьби, однак одного разу навіть урятував власні ворота від перекидання голкіпера у виконанні Сікана. А Кендзьора просто вийшов додати свіжості на фланзі захисту, який тоді потерпав від поодиноких випаді суперників.

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