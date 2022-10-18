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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Львів та рівненський Верес.

Львів та рівненський Верес на стадіоні СКІФ розпочнуть програму восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Дулуб, після нічиєї проти харківського Металіста 1925 (2:2), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Юрій Вірт, на тлі нічиєї проти закарпатського Миная (1:1), залучив до стартового складу Сергійчука та Владислава Шарая на фланги півзахисту.

Львів: Пономаренко — Бусько, Муравський, Крушинський, Мильченко — Шишка, Васильєв — Полегенько, Бойко — Нич, Бугай.

Запасні: Ільющенков, Якимів, Вовкун, Мишенко, Сасовський, Никитюк, В. Михайлів, Р. Михайлів, Квас, Танчак, Шарун.



Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кучеров — Сергійчук, Кльоц, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, С. Шестаков, Мірошник, Квасний, Лебеденко, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.



Гра Львів — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.