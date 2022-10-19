Україна

Думка Олександра Кучера після матчу УПЛ.

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер прокоментував підсумки матчу проти Інгульця (2:2).

"Грали проти дуже організованої й агресивної команди, яка добре діє в обороні. Дуже важка гра для нас вийшла. Але якщо судити по тим помилкам, яких ми сьогодні припустилися, то ми не те що на перемогу, а на нічию могли не награти. Дуже багато помилок було, і ми могли пропустити ще більше, проте в кінці матчу могли і виграти. Якби ми одразу грали так, як в останні хвилин 10-15, то результат був би інший. Треба з початку матчу виходити з таким настроєм, який у нас був в кінці, і віддаватися максимально і тоді щось буде виходити. А коли тільки хочеться, то не вийде.

Повітряна тривога? Звичайно, це десь впливає на настрій команди, але ми із суперником в однакових умовах. Тому не слід шукати у цьому виправдовування", — цитує Кучера офіційний сайт дніпрян.

Дніпро-1 — Інгулець 2:2 Відео голів та огляд матчу