Україна

Наставник Шахтаря не воліє зараз думати про матч Ліги чемпіонів.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч висловився щодо наступного суперника в Лізі чемпіонів — Селтік. Але зазначив, що поки зарано говорити про матч з шотландцями. Спершу — поєдинок УПЛ проти Миная.

"Ви знаєте, ми повинні поважати кожного опонента, який нам протистоїть. Гадаю, Минай заслуговує цілковитої поваги. Тим паче ми бачимо, що в них зараз ідуть непогані результати: вони добре зіграли проти Динамо.

Граємо на виїзді, побачимо, яке буде поле. І, звісно, після такого насиченого графіка відчувається певна втома. Проте, як я говорив, чемпіони повинні мати такий менталітет: забувати про все, проєктувати успіх у голові й рухатись далі. Тож навіть не думаємо про Селтік – думаємо про Минай, про те, як його обіграти і бути в турнірній таблиці там, де ми хочемо, де заслуговуємо бути й на що працюємо. Спершу – Минай, а потім думатимемо про інші ігри", — цитує тренера офіційний сайт Шахтаря.

Матч проти Миная заплановано на 22 жовтня, поєдинок з Селтіком відбудеться 25 жовтня.

Нагадаємо, головного тренера донецького Шахтаря Ігоря Йовічевіча визнано найкращим наставником за підсумками сьомого туру УПЛ.