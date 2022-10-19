Україна

Наставник харків'ян підбив підсумки сьогоднішнього матчу в чемпіонаті України.

Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов прокоментував поразку своєї команди в грі проти Минаю (0:1).

"Не вдалося використати свої моменти. За рахунку 0:0 у нас було два моменти, забивай один, я думаю, ми б цю гру виграли. Особливо враховуючи, як ми провели другий тайм, команда діяла правильно та швидко, постійно створювала тиск на суперника. Дуже радий за Віталіка Пономаря, що він нарешті після такої важкої травми набрав форму та витримав дев'яносто хвилин. Він гарний футболіст і сподіваюсь допоможе команді.

Повітряна тривога? Ми з Минаєм були в однакових умовах. Причина, що пропустили не обов'язковий гол, втратили гравця на дальній стійці, це індивідуальна помилка захисника. Треба у своїй зоні брати гравця чи відповідати за зону.

Гра команді вдавалась, не вдавалось лише забити гол. Я хлопцям після гри сказав: "Якщо будемо так грати, то попереду на нас очікує багато перемог", — цитує тренера офіційний сайт Металіста 1925.

Для закарпатської команди це була друга перемога у нинішньому сезоні, а для харків'ян – друга поразка. В обох команд по дев'ять очок.