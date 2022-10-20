Україна

Півзахисник команди вважає, що клуб рухається у правильному напрямку.

Півзахисник Руху Олексій Довгий висловився після матчу з Ворсклою, в якому його команда виграла — 1:0.

"Емоції дуже позитивні. З Дніпром-1 ми мали брати очки, і після таких ігор команда стає ще сильнішою. Тому ми приїхали сюди не просто подихати повітрям, а за перемогою.

Всі професійно поставились до цього матчу, налаштувались, тому я лише можу поаплодувати команді. Дебютували молоді гравці, у них дуже великий потенціал, я дуже радий за них. Тому ми на правильному шляху.

Гол? М’яч до мене відскочив, я не став нічого вигадувати і пробив – залетіло. У нас у другому таймі були ще моменти, могли забивати другий м’яч і більш впевнено завершити матч. Але у нас за 3 дні наступний поєдинок, тому ми забуваємо про цей результат і рухаємося далі", — цитує Довгого офіційний сайт Руху.

Раніше Віктор Скрипник прокоментував поразку проти Руху.