Україна

Інгулець став першою командою, яка змогла відібрати очки у Дніпра-1.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визнало головного тренера Інгульця Сергія Лавриненка найкращим наставником восьмого туру УПЛ.

Минулого туру чемпіонату України Інгулець поділив очки з Дніпром-1. Матч закінчився результативною нічиєю з рахунком 2:2.

За гру своїх підопічних Лавриненко отримав 4,6 балів із 5. Для Лавриненка це перша нагорода цього сезону.

Після семи ігор Інгулець набрав чотири очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше Football.ua підбив підсумки восьмого туру УПЛ.