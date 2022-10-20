Інгулець став першою командою, яка змогла відібрати очки у Дніпра-1.
Сергій Лавриненко, uafc.org.ua
20 жовтня 2022, 18:45
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визнало головного тренера Інгульця Сергія Лавриненка найкращим наставником восьмого туру УПЛ.
Минулого туру чемпіонату України Інгулець поділив очки з Дніпром-1. Матч закінчився результативною нічиєю з рахунком 2:2.
За гру своїх підопічних Лавриненко отримав 4,6 балів із 5. Для Лавриненка це перша нагорода цього сезону.
Після семи ігор Інгулець набрав чотири очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше Football.ua підбив підсумки восьмого туру УПЛ.