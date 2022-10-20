Україна

Голкіпера чекає довгий шлях для відновлення.

У матчі УПЛ проти львівського Руху (3:0) воротар київського Динамо Денис Бойко отримав травму хрестоподібної зв'язки, через що залишив поле у перерві.

Голкіпер киян прокоментував термін відновлення після травми.

"Як пройшла операція? Добре, гладко, лікарі задоволені, зараз перебуваю на первинній реабілітації. Реабілітологи теж кажуть, що все іде добре. Дивлячись на моє коліно, вони задоволені тим, як проходить відновлення.

Повноцінний відновлювальний період почнеться, напевне, через 2-3 тижня. Перший етап проходитиму у Барселоні, там, де й оперувався, під наглядом лікаря, який мене оперував, а також місцевих фізіотерапевтів та реабілітологів. А після того, як знімуть шви, розпочну повноцінний етап відновлення та реабілітації. Усе це займе шість місяців. Лікарі розходяться в думках, називаючи термін від п’яти до семи місяців. Можна відновитися і за три місяці, але зв’язка повинна прирости, а це фізіологічний процес, який за свідченнями спеціалістів, потребує щонайменше шести місяців", — наводить слова Бойка офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що раніше Бущан, який також отримав пошкодження ще раніше, розповів, коли повернеться на поле.