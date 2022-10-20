Україна

В даний час Мудрик недоступний для клубів Серії А через фінансовий стан.

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик у літнє трансферне вікно міг продовжити свою кар'єру в Аталанті. Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією джерела, минулого літа італійський клуб цікавився 21-річним українцем і навіть зробив запит у "гірників".

На той момент Шахтар оцінив Мудрика у 35 мільйонів євро, але "бергамаски" не захотіли викладати таку суму заради українця.

Також наголошується, що на сьогодні трансфер Мудрика неможливий для клубів Серії А. Винятком може стати Мілан, якщо продасть Рафаеля Леау.

Додамо, що зараз Шахтар оцінює українця у 50 мільйонів євро, що може виключити ще кілька кандидатів на українця.

Цього сезону Мудрик провів 10 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав сім результативних передач.