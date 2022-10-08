Україна

Легенда футболу помітив вміння молодого українця.

Колишній нападник Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі Висловився щодо розвитку вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

"Коли ви граєте у Лізі чемпіонів, люди обов'язково помічають вас. Я бачив, як він грає за Україну, і він виглядав вражаюче.

Він мене вразив. Мені подобається його розкутість. Мене іноді дратує, коли із м'ячем завжди опиняються вінгери.

Він знаходить щілини у захисті, бачить вільний простір та легко може оббігти опонентів. Мені завжди подобається, що він грає один в один з гравцями команди суперника, не боїться цього.

Він крутий гравець, якого вже пов'язували із багатьма топовими командами, тож давайте подивимося, де він опиниться", — цитує Анрі HITC.