Україна

Парижани розглядають український талант на заміну Неймару.

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик потрапив у сферу інтересів ПСЖ. Про це повідомляє Media Foot.

За інформацією джерела, спортивний директор паризького клубу Луїс Кампос уважно стежить за виступами та розвитком кар'єри 21-річного українця.

Зазначається, що Камос завжди перебуває у пошуку молодих талантів і він одразу звернув увагу на швидкість та техніку молодого українця.

Парижани не мають такого плану гравця, і вони розглядають Мудрика на майбутню заміну Неймару.

Крім ПСЖ, за Мудриком стежить і Арсенал, але й без лондонців українець перебуває у списку багатьох європейських клубів.

Проте будь-якому клубу доведеться викласти пристойну суму, щоб задовольнити фінансові запити "гірників".

У нинішньому сезоні Мудрик провів сім поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав шість гольових передач.