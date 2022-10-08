Парижани розглядають український талант на заміну Неймару.
МИХАЙЛО МУДРИК, ФК ШАХТАР
08 жовтня 2022, 21:57
Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик потрапив у сферу інтересів ПСЖ. Про це повідомляє Media Foot.
За інформацією джерела, спортивний директор паризького клубу Луїс Кампос уважно стежить за виступами та розвитком кар'єри 21-річного українця.
Зазначається, що Камос завжди перебуває у пошуку молодих талантів і він одразу звернув увагу на швидкість та техніку молодого українця.
Парижани не мають такого плану гравця, і вони розглядають Мудрика на майбутню заміну Неймару.
Крім ПСЖ, за Мудриком стежить і Арсенал, але й без лондонців українець перебуває у списку багатьох європейських клубів.
Проте будь-якому клубу доведеться викласти пристойну суму, щоб задовольнити фінансові запити "гірників".
У нинішньому сезоні Мудрик провів сім поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав шість гольових передач.