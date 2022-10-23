Україна

Команда Мірчі Луческу вкотре втратила очки у чемпіонаті України.

У поєдинку дев'ятого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо у домашньому матчі не змогло обіграти полтавську Ворсклу. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 33 хвилині поєдинку, коли Буяльський скористався пасом головою від Бесєдіна та в дотик переправив м'яч у ворота.

Проте ще до перерви полтавці змогли відігратися. Під завісу першого тайму — на 44 хвилині — Юрченко розстріляв ворота Нещерета з лінії воротарського майданчика після чергової паніки у штрафному майданчику "біло-синіх".

У другому таймі команди атакували більш активно та в обох колективів були гарні моменти. Марлісон мав класний момент, але бразилець пробив у захисника. У Динамо Караваєв вже обігравши воротаря, пробив повз з десяти метрів по порожніх поворотах.

Наприкінці матчу Скляр пробив із навісної передачі Гармаша по своїх воротах, але Різник дивом відреагував на дії партнера по команді та врятував свої ворота.

Після семи ігор у Динамо 10 набраних очок та восьме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Ворскли — вісім балів після дев'яти матчів та 11 позиція.

Динамо — Ворскла 1:1

Голи: Буяльський, 33 — Юрченко, 44.

Динамо: Нещерет — Караваєв, Сирота, Попов, Кендзьора (Вівчаренко, 59) — Лонвейк, Сидорчук, Буяльський — Кабаєв (Гармаш, 59), Циганков, Бєсєдін (Ванат, 74).

Ворскла: Різник — Кравець, Чеснаков, Зайков, Пердута — Скляр, Челядін (Олійник, 77) — Бацула, Юрченко (Степанюк, 86), Сефері — Марлісон.

Попередження: Сирота, Кабаєв — Скляр, Марлісон.