Україна

Коуч Дніпра-1 висловився після матчу проти своєї колишньої команди.

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер прокоментував перемогу над Металістом в УПЛ (1:0):

"Дуже важко нам сьогодні було. Після матчу з Інгульцем (1:1) у нас стало багато травмованих футболістів, і сьогодні у матчі випали ще двоє. Тому дуже непроста гра для нас вийшла. Це було, як з давніх часів ще дербі Дніпра і Харкова, і у всіх були свої амбіції. Нам протистояла хороша команда, яка знаходиться у верхній частині турнірної таблиці, і займає там своє місце по грі. То ж, було дуже непросто.

Металіст дуже добре грав в обороні, і в атаці вони проблеми нам створили. Так, можливо, багато моментів у них не було, але вони постійно тримали у напрузі нашу оборону. І ця нервовість у грі постійно відчувалася. Але ми здобули сьогодні три очки, йдемо лікувати рани й готуватися до наступних матчів, адже у нас дуже складний графік і далі нам буде нелегко", — цитує тренера офіційний сайт Дніпра-1.

У наступному турі харківський Металіст зіграє в гостях у Львова, а дніпровський Дніпро-1 послідовно прийматиме кіпрський Аполлон у Лізі Європи, після чого до нього завітає одеський Чорноморець.