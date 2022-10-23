Україна

Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував нічийний результат у матчі дев'ятого туру УПЛ проти київського Динамо.

"Напевно, ми дуже задоволені. Проте ми маємо покращити свою гру, особливо попереду.

Ми мали складний початок сезону, потім зіграли дуже гарну гру проти Олександрії, виграли два матчі, але потім знову двічі програли.

Ми приїхали до Києва. Ми хвилювалися, але всі були налаштовані на гру, на ту боротьбу, яку ми сьогодні продемонстрували.

Ми розуміли, що якщо ти граєш проти Динамо у відкритий футбол, то результату не буде. Ми закрилися і як результат – у першому таймі було дуже мало моментів у суперника. Але пропустили і таке вже неодноразово відбувалося – коли один гравець сподівається на іншого – і в результаті нам забивають м'ячі. Тим не менш, ми раді, що змогли повернутися та змогли зрівняти рахунок. Це додало нам сил та енергії.

Мені дуже подобається грати проти Динамо, тому що мені цікаво грати проти команд, які вміють показувати гарний футбол. Зрозуміло, що зараз усі критикують Динамо за результати. Ми також повинні розуміти, як вони розпочинали сезон, форсували підготовку – ця форма пройшла і зараз вони шукають свою гру. Це важливо зараз зрозуміти для вболівальників та всіх тих, хто критикує.

Схожа ситуація у Ворсклі – у нас сильно змінився склад, практично нова команда. Кожна гра – це як іспит після того, як ми до нього готувалися до нього протягом тижня.

Так, можна погодитись з тим, що вдала гра Різника – це половина успіху команди. Але ми також можемо побачити індивідуальні помилки, які призводять до голів. Ми раді, що сьогодні він так зіграв і врятував нас.

Пенальті на Марлісоні? Я дуже хотів би, щоб він був. Але, якщо чесно, там спірний момент і арбітр своє рішення прийняв. Ми не акцентуємо свою увагу на цьому епізоді, ні в якому разі не плачемо і кажемо, що там було порушення.

Відсутність Степанюка у стартовому складі? У такій закритій грі були потрібні гравці, які чудово грають проти м'яча. Тому мій вибір був такий. Ми мали такий план. Ми задоволені грою, ми мали моменти, і нас влаштовує нічийний результат. Руслан — наш основний нападник і він гратиме в інших матчах", — сказав Скрипник на післяматчевій прес-конференції.

Після дев'яти матчів Ворскла набрала вісім очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.