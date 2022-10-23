Україна

Вихід Ігоря Когута на заміну в матчі з Металістом мав переломне значення.

Гравець Дніпра-1 Ігор Когут прокоментував перемогу над Металістом в матчі УПЛ.

"Було велике бажання проявити себе та допомогти команді здобути важливі три очки. Така мотивація підганяла мене вперед.

Мені здається, що в цьому чемпіонаті немає прохідних ігор. Тим більше ми здійснили планку, перебуваємо на першому місці, і всі зараз налаштовуються на нас значно серйозніше. До того ж у хлопців накопичується втома, і грати стає важче через нестачу свіжості. Але ми здобуваємо дорогоцінні очки та крок за кроком йдемо далі", — цитує футболіста офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, що гол Когута став переможним в цьому матчі.