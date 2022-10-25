Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри із Чорноморцем.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував нічийний результат у матчі дев'ятого туру УПЛ проти Чорноморця (1:1).

"Якщо коротоко, то вийшло два різних тайми. В першому таймі ми виглядали дуже не сміливо і не впевнено. Після того, як пропустили гол і зрозуміли, що нам потрібно відігруватись, то звідкись з'явились і сили і якість доставляти м'яч до штрафної суперника. І за рахунок тиску на захисників створювати моменти", - наводить слова Вишняка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Чорноморець.