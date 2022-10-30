Футболіст висловився з приводу майбутнього чемпіонату Європи.
ОЛЕГ ОЧЕРЕТЬКО, ФОТО ФК МАРИУПОЛЬ
30 жовтня 2022, 14:32
Гравець молодіжної збірної України Олег Очеретько прокоментував майбутнє ЄВРО-2023, де зіграє національна команда.
"У нас дуже цікава група. Але щоб досягти успіху в такій компанії, ми зобов'язані віддати на полі всі свої сили", — цитує футболіста офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, що Україна U-21 поступилась Словаччині в першому матчі за путівку на ЄВРО-2023, проте змогла виправити ситуацію.
Турнір пройде у червні-липні 2023 року у Хорватії. Україна в групі зіграє з господарями турніру румунами, а також з іспанцями й хорватами.
Раніше висловились з приводу майбутнього ЄВРО-2023 Михайло Мудрик та Микола Кухаревич.