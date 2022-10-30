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Футболіст висловився з приводу майбутнього чемпіонату Європи.

Гравець молодіжної збірної України Олег Очеретько прокоментував майбутнє ЄВРО-2023, де зіграє національна команда.

"У нас дуже цікава група. Але щоб досягти успіху в такій компанії, ми зобов'язані віддати на полі всі свої сили", — цитує футболіста офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що Україна U-21 поступилась Словаччині в першому матчі за путівку на ЄВРО-2023, проте змогла виправити ситуацію.

Турнір пройде у червні-липні 2023 року у Хорватії. Україна в групі зіграє з господарями турніру румунами, а також з іспанцями й хорватами.

Раніше висловились з приводу майбутнього ЄВРО-2023 Михайло Мудрик та Микола Кухаревич.