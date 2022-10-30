Україна

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.

У матчі десятого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме Кривбас.

Гра відбудеться 30 жовтня на Арені Львів у Львові. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу:

Після семи ігор Динамо набрало 10 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Кривбасу шість балів після восьми матчів та 13 позиція.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Динамо – Кривбас.