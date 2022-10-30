До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.
ФК Динамо Київ
30 жовтня 2022, 15:50
У матчі десятого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме Кривбас.
Гра відбудеться 30 жовтня на Арені Львів у Львові. Початок о 17:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу:
Після семи ігор Динамо набрало 10 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Кривбасу шість балів після восьми матчів та 13 позиція.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Динамо – Кривбас.