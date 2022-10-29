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Дмитро Хомченовський розповів про підготовку до матчу проти київського Динамо.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував майбутній матч десятого туру УПЛ проти київського Динамо.

"Все добре, готуємось за планом. На гру проти Динамо налаштовуємось дуже серйозно. Розуміємо, що буде непросто, адже суперник сильний. Команда очікує хорошого, але, у той же час, непростого протистояння.

Так, у цьому сезоні Динамо стартувало не дуже вдало. Але суперника ні в якому разі не можна недооцінювати. Це один з грандів УПЛ. Він може додати у будь-який момент, аби добитись успіху.

Ми довго чекали першої звитяги, після повернення Кривбасу до УПЛ. Звісно, наразі усі задоволені, але попереду у нас довгий складний шлях, треба продовжувати перемагати. Потрібно працювати ще більше, аби ми могли у кожному турі набирати по три очки.

Друзі чи знайомі в Динамо? Звісно, це Саня Тимчик, Караваєв. З ними ми виступали разом у складі Зорі. Але про майбутнє протистояння ще не встигли поговорити", - наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо — Кривбас відбудеться завтра, 30 жовтня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.