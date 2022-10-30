Циганков, Караваєв, Забарний та Сирота поспілкуються з фанами.
ФК Динамо Київ
30 жовтня 2022, 11:21
Київське Динамо на своєму офіційному сайті анонсувало зустріч гравців "біло-синіх" із уболівальниками.
Захід пройде у Кракові, 1 листопада, напередодні матчу шостого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького Фенербахче.
Фани зможуть поспілкуватися, отримати автографи та зробити фото на згадку з Віктором Циганковим, Іллею Забарним, Олександром Караваєвим та Олександром Сиротою.
Захід пройде в Novotel Krakow City West, який знаходиться за адресою Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków, початок – о 12:00 за місцевим часом.
Нагадаємо, матч Динамо — Фенербахче відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.