Україна

Циганков, Караваєв, Забарний та Сирота поспілкуються з фанами.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті анонсувало зустріч гравців "біло-синіх" із уболівальниками.

Захід пройде у Кракові, 1 листопада, напередодні матчу шостого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького Фенербахче.

Фани зможуть поспілкуватися, отримати автографи та зробити фото на згадку з Віктором Циганковим, Іллею Забарним, Олександром Караваєвим та Олександром Сиротою.

Захід пройде в Novotel Krakow City West, який знаходиться за адресою Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków, початок – о 12:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, матч Динамо — Фенербахче відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.