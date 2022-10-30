Украина: Первая лига

Результати матчів Першої ліги України.

В Першій лізі закінчилось два матчі 10-го туру. В групі A Буковина зустрічалася з Карпатами, в групі B Оболонь приймала Чернігів.

Львівські Карпати лише наприкінці матчу зуміли переломити хід поєдинку проти Буковини. В середині другого тайму Палагнюк з пенальті відкрив рахунок, а львів'яни відповіли голами Дуця і Шаха наприкінці зустрічі.

Після 10-го туру у Карпат 22 очки та 2 місце, Буковина має 6 балів і 7 позицію.

Буковина – Карпати 1:2

Голи: Палагнюк, 52, (пен) — Дуць,81, Шах, 85.

Оболонь впевнено здолала Чернігів та повернулась на перше місце в групі В. Хет-триком у складі "пивоварів" відзначився Батальський. За чернігівців забивав Кулик.

Після 10 турів Оболонь з 22 очками очолює групу. Чернігів має 11 пунктів і розташувався на 5 місці, зігравши 9 матчів.

Оболонь — Чернігів 3:1

Голи: Батальський, 15, 39, 53 — Кулик, 35.