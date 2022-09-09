Ліга Європи

Незабаром капітан "біло-синіх" зможе переступити через кордон у 300 матчів за київський клуб.

Учора київське Динамо поступилося Фенербахче (1:2) у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи.

Для капітана "біло-синіх" Сергія Сидорчука, який вийшов на матч у стартовому складі, ця гра була 290 у складі киян. На рахунку Сидорчука 185 матчів у чемпіонаті України, 74 у єврокубках, 24 у Кубку України та 7 – у Суперкубку країни.

За кількістю матчів за Динамо Сидорчук вийшов на п'яте місце в історії клубу, випередивши Валентина Белькевича та Максима Шацьких.

Вінгер Динамо Віктор Циганков забив свій 87 гол у складі киян. За цим показником він наздогнав Артема Мілевського і тепер ділить із ним 6-7 місця у списку найкращих бомбардирів клубу.

Для хавбека Миколи Шапаренка цей матч був 140 у складі Динамо.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фенербахче – Динамо.