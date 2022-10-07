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Найцікавіші статистичні підсумки минулого матчу проти французького Ренна.

Київське Динамо в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи поступилося французькому Ренну (1:2).

Для півзахисника та капітана "біло-синіх" Сергія Сидорчука цей матч став 40 у Лізі Європи. На його рахунку 27 матчів у груповому етапі, 11 – у плей-офф та два у кваліфікаціях.

Сидорчук став четвертим динамівцем, якому підкорився такий рубіж. До нього таку планку переступили Андрій Ярмоленко, Олег Гусєв та Денис Гармаш.

Крім цього, це був 124 матч Сидорчука у статусі капітана Динамо у всіх турнірах. До Олександра Головка, який перебуває на третьому місці, залишається одна гра.

Також ця зустріч стала 30 у Лізі Європи для ще одного хавбека Володимира Шепелєва.

Ренн — Динамо Київ 2:1 Відео голів та огляд матчу

Тим часом вінгер Віктор Циганков забив свій 13 м'яч у єврокубках, що допомогло йому увійти до топ-10 бомбардирів київського клубу у Європі. Наступними цілями Віктора будуть Віталій Буяльський та Леонід Буряк, на рахунку яких по 14 голів.

Віталій Буяльський провів 73 матч у єврокубках і тепер ділить 6-8 місця у списку гвардійців Динамо за часів незалежності. Разом із ним ці позиції ділять Максим Шацьких та Валентин Белькевич.

Це була 135 поразка киян у єврокубкових матчах, у тому числі 35 у Лізі Європи/ Кубку УЄФА.

Поразка від Ренна для українських клубів під керівництвом Мірчі Луческу стала 60 у єврокубках. 16 із них було біля керма Динамо, 44 — у Шахтаря.

Насамкінець, Динамо у 35 раз програло матч з рахунком 1:2 у єврокубках, у тому числі 21 раз у гостях.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.