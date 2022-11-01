Україна

Прес-конференція головного тренера Колоса після матчу з Вересом.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк поспілкувався з пресою після переможного матчу з Вересом (2:0).

Відзначимо, що за підсумком поєдинку ковалівці піднялися на п'яту сходинку, обігнавши рівненців.

"Основне, що можу виокремити — була гра до забитого м'яча. І дуже добре, що ми його забили, бо ми могли його і пропустити, і тоді би вже гра складалася по іншому. Тому я вдячний хлопцям, що вони проявили характер і майстерність. Тому, в принципі, ми задоволені цією перемогою, вона дуже потрібна нам після тієї серії з чотирьох матчів без перемог, яка на нас тиснула. Тож якість гри від цього постраждала, але я ж кажу: хлопці взяли себе в руки, і я задоволений всіма: і хто вийшов на заміну, і хто грав зі старту.

Стосовно двох різних таймів — дуже сильно впливав вітер на гру, і було видно, що у кожному з таймів команда, яка грала по вітру, мала перевагу, тобто могла краще пресингувати. Але бачите: проти вітру ми забили 2 м'ячі.

У перерві ми вносили корективи в особисті дії. Це таке, це наша роздягальня. Ми очікували таку гру, бо Верес — непроста команда, вони на виїзді багато перемог здобули, тому ми знали, що буде важка гра. Знов таки, на другий тайм ми виходили з бажанням перемогти і чекали свого шансу. Добре, що ми його знайшли і забили перші".

Далі 40-річний фахівець відповів на питання про велику ротацію складу, яка була застосована у грі з рівненським колективом.

"Я трішки повернуся назад і я вже казав, що після того, як до команди по ходу сезону прийшли Чоботенко і Безбородько, повернувся з лав ЗСУ на час проведення чемпіонату Богданов, вилікувався Смирний, оговтався після травми Ємець, Ісаєнко... Власне, я вже багато назвав прізвищ, які потребували того, аби їх вводити до складу. Їхня готовність була різна.

Ми прагнемо того, щоби всі гравці, які готуються на матч і задіяні у грі, виходили на матч і приносили користь. Щоби футболісти цінували хвилини на полі, не було якихось образ, мовляв, "я не у стартовому складі", "я мало зіграв". Думаю, ми позбулися цієї нехорошої тенденції і зараз хлопці виходять заряджені на заміну. Ми всі робимо одну справу. У цьому наша сила, що ми можемо прибавляти по ходу гри, бо важко. Ми 4 тури відіграли однією обоймою — це складно і тренерам, і футболістам, і суперники можуть призвичаїтися. Тому я розраховую на всіх, я всім на сьогоднішній день задоволений.".

Насамкінець головний тренер ковалівців сказав, чи відчувала команда з ним на чолі тиск у зв'язку з Днем народження президента Колоса Андрія Засухи, яке він відзначав напередодні.

"Тиск на головного тренера відчувається у будь-якому випадку, тому на одну причину тиснути на тренера більше, на одну менше — це вже ролі не грає. На мене це не тиснуло, ми дуже хотіли порадувати, привітати і поздоровити президента Колоса Андрія Засуху перемогою. Раді, що нам це вдалося. Його ще раз із Днем народження, ми рухаємося далі!" — підсумував Вишняк.

Також враженнями від поєдинку поділився головний тренер Вереса Юрій Вірт.