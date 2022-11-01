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Юрій Мороз залишився задоволеним тим, як його підопічні виконували вказівки на полі.

Головний тренер юнацької збірної України Юрій Мороз прокоментував вдалий виступ своїх підопічних у кваліфікаційному раунді Євро-2023 (U-17).

"Я задоволений діями своїх підопічних. Проглядався малюнок гри. Хлопці намагалися виконувати все те, про що ми домовлялися. Мені сподобалося, як команда пресингувала, реагувала на зміни на футбольному полі. Ми непогано використовували ширину, глибину, тобто все те, що напрацьовували перед турніром. Звичайно, я не скажу, що все пройшло ідеально, але ігрова дисципліна мені також сподобалася.

Ми самі ускладнили гру з боснійцями. Після впевнених перемог у двох перших поєдинках завдання було виконано. Усе-таки дитяча психологія впливає на всі ці речі. Може, навіть було й недопрацювання тренерського штабу, оскільки перший тайм вийшов млявим, нічийним. А от після перерви було вже більше агресії, бажання, тайм вийшов динамічним. Але, на жаль, ми трохи не дотерпіли до максимального результату.

7 із 13 забитих м'ячів на рахунку Матвія Пономаренка? Сьогодні говорити про його здібності, мабуть, передчасно, але задатки гравець має непогані, і забиті м'ячі тому підтвердженням. Я відзначив би всю команду. І, звичайно, хотілося б подякувати клубам за якісну підготовку хлопців. Нам потрібно було лише об'єднати колектив в ігровому плані", - наводить слова Мороза прес-служба УАФ.

Нагадаємо, у кваліфікаційному раунді Євро-2023 Україна посіла перше місце у групі, випередивши Азербайджан, Ліхтенштейн та Боснію і Герцеговину.